Накануне около 21 часа поступило сообщение о том, что в Лакиснке на улице Школьной мужчина совершил несколько выстрелов из ружья.
Накануне около 21 часа в Лакинске на улице Школьной мужчина совершил несколько выстрелов из ружья.
И далее заперся в одной из квартир. Где был блокирован сотрудниками полиции. Ими были проведены эвакуация соседей и оцепление места происшествия, - пресс-служба УМВД по Владимирской области.
Около 3 часов утра 5 июля мужчина сдался и был доставлен для разбирательства в полицию.
По предварительным данным, дебош был устроен им на почве бытового конфликта.
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