Накануне около 21 часа поступило сообщение о том, что в Лакиснке на улице Школьной мужчина совершил несколько выстрелов из ружья.

Накануне около 21 часа в Лакинске на улице Школьной мужчина совершил несколько выстрелов из ружья.И далее заперся в одной из квартир. Где был блокирован сотрудниками полиции. Ими были проведены эвакуация соседей и оцепление места происшествия, - пресс-служба УМВД по Владимирской области.Около 3 часов утра 5 июля мужчина сдался и был доставлен для разбирательства в полицию.По предварительным данным, дебош был устроен им на почве бытового конфликта.Фото