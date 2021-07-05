Шестой канал вспоминает один из последних визитов кинорежиссёра во Владимир. Жертвой коронавируса стал популярный кинорежиссёр Владимир Меньшов. В понедельник пришло печальное известие,

Шестой канал вспоминает один из последних визитов кинорежиссёра во Владимир. Жертвой коронавируса стал популярный кинорежиссёр Владимир Меньшов. В понедельник пришло печальное известие, что он умер на 82-ом году жизни. Автор популярных кинохитов не раз бывал во Владимире. Вот один из последних его визитов. Владимир Меньшов под барабанную дробь возлагает венок и цветы к бюсту Святого