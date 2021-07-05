Максимальный рост ощутят 5 из 100 владимирцев.

Во Владимирской области плата за коммунальные услуги у двух третей жителей региона повысилась на 2,8%. Максимальный рост в размере 5,4% ощутят 5 из 100 владимирцев.Темпами выше целевой инфляции 2021 года, 3,7%, будут дорожать тарифы на электроэнергию – на 5,2%.«Утверждённые в области тарифы на 30% ниже экономически обоснованного уровня», - подчёркивают в обладминистрации.Треть расходов субсидируется из бюджета.Цены на природный газ вырастут от 2% до 5,2%.На 2% проиндексирована плата за услуги холодного водоснабжения и водоотведения. Отопление подорожало на 2,7%.«За счёт снижения с 1 января тарифов региональному оператору по обращению с ТКО ООО «Биотехнологии» средняя цена за вывоз мусора оказалась на 1,8% ниже, чем в декабре 2020 года», - пояснили в Белом доме.По городам и районам отклонение от среднего значения роста коммунальной платы допустимо не более чем на 2%, либо по согласованию с ФАС России.В 16 городах и районах введены дополнительные меры социальной поддержки граждан. На эти цели в местных бюджетах предусмотрено 18,7 млн рублей.В связи с переходом с 1 июля на , в областной казне предусмотрены расходы на выплаты субсидий в размере 94,5 млн рублей.Для 95% жителей области повышение коммунальных платежей будет меньше 5,4%, а у 65% оно составит 2,8% и ниже.Ознакомиться с принятыми тарифными решениями можно на официальном департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области.