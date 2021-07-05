Накануне в 17.45 из загородного владимирского микрорайона Оргтруд поступило сообщение о возгорании в доме на улице Молодежной.

Накануне в 17.45 из загородного владимирского микрорайона Оргтруд поступило сообщение о возгорании в доме на улице Молодежной.Горел второй этаж и крыша нежилого здания бывшего общежития. Пожар ликвидирован на 40 квадратных метрах, работали на месте происшествия 3 единицы техники и 11 человек личного состава, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Фото паблика