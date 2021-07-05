Подрядчик не выполняет обязательств по ремонту дорог во Владимире. К такому выводу пришли представители регионального общественного движения «Убитые дороги Владимирской области». Это –

Подрядчик не выполняет обязательств по ремонту дорог во Владимире. К такому выводу пришли представители регионального общественного движения «Убитые дороги Владимирской области». Это – улица Красноармейская. Дорожные работы здесь начали проводить еще в конце мая. Но вместо проезжей части здесь – одни ямы. Вот и автолюбители выразили своё отношение к проводимому здесь ремонту. Аркадий, автолюбитель Ужасное.