Злоумышленница, введя пожилого мужчину в заблуждение, зашла в его квартиру и похитила оттуда телефон и денежные средства...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Нижегородскому району г. Москвы задержали 33-летную безработную приезжую, подозреваемую в краже у пожилого мужчины.Предварительно установлено, что злоумышленница постучалась в квартиру к 72-летнему жителю столицы. Женщина ввела пенсионера в заблуждение, рассказав о якобы умершей соседке снизу, на поминки которой нужна посуда. Мужчина впустил ее внутрь и ушел за тарелками. После ухода незнакомки хозяин квартиры обнаружил пропажу мобильного телефона и наличных, которые лежали на столе. Материальный ущерб составил 25 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую на Донецкой улице. Похищенным она успела распорядиться по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по Нижегородскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении фигурантки уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанной к совершению аналогичных противоправных деяний на территории г. Москвы и Московской области.Уважаемые граждане, сотрудники полиции предупреждают: будьте бдительны и соблюдайте элементарные правила безопасности, не пускайте в свою квартиру посторонних, принимайте все необходимые меры для сохранности своего имущества.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18