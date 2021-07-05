Злоумышленники стали требовать отдать пакет с деньгами. Получив отказ, знакомый потерпевшего выхватил у него пакет и вместе с неизвестными скрылся. Материальный ущерб составил пять миллионов рублей...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское г. Москвы задержали троих ранее судимых мужчин, подозреваемых в хищении пяти миллионов рублей путем грабежа», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что 23-летний мужчина договорился о деловой встрече со своим знакомым, чтобы передать наличные денежные средства. Они находились в одном из ресторанов торгового центра на Рублевском шоссе, когда к ним подошли четверо неизвестных. Злоумышленники стали требовать отдать пакет с деньгами. Получив отказ, знакомый потерпевшего выхватил у него пакет и вместе с неизвестными скрылся. Материальный ущерб составил пять миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий в Студенческом переулке сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское г. Москвы задержали троих подозреваемых – ранее судимых мужчин в возрасте от 28 до 33 лет. Похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также на установление, розыск и задержание соучастников.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93