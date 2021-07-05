Шокирующие кадры издевательства над кошкой вызвали сильное негодование гусевчан. На видео женщина в возрасте держит кошку за передние лапы, рядом стоит маленькая девочка, которая тянет

Шокирующие кадры издевательства над кошкой вызвали сильное негодование гусевчан. На видео женщина в возрасте держит кошку за передние лапы, рядом стоит маленькая девочка, которая тянет животное в разные стороны за хвост. Периодически “герои” записи бьют руками бедняжку по голове и телу. Кошка истошно кричит, но мучители не желали останавливаться. Видеозапись длится около 1 минуты и