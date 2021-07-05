Администрация Суздальского района в связи с резким увеличением показателя заболеваемости коронавирусной инфекции на территории Суздаля и района рекомендовала отменить это мероприятие, сообщила пресс-служба ВСМЗ.

Администрация Суздальского района в связи с резким увеличением показателя заболеваемости коронавирусной инфекции на территории Суздаля и района рекомендовала отменить это мероприятие, сообщила пресс-служба ВСМЗ.Сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника надеются, что в самое ближайшее время все вернется в привычное русло, продолжают готовить мероприятия, чтобы порадовать друзей и посетителей, и желают всем крепкого здоровья.