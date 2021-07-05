Ущерб составил более миллиона рублей.

В Гусь-Хрустальном городской суд приговорил пятерых местных жителей к разным срокам за присвоение в особо крупном размере.Вечером 14 декабря 2018 года водитель погрузчика, кладовщик и охранник с одного из складов ООО «Опытный стекольный завод» вывезли на фуре 66 палет с посудой.Украденная продукция перевезена на арендованный склад и частично продана. Ущерб заводу составил более миллиона рублей.«Водитель погрузчика признан организатором преступления, кладовщик – исполнителем, охранник и двое других соучастников – пособниками», - пояснили во Владимирской областной прокуратуре.Суд назначил организатору преступления наказание в виде пяти лет лишения свободы. Исполнитель получил четыре года, а трое подельников условные сроки от двух до четырёъ лет.Приговор в законную силу пока не вступил.