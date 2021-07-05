Казалось бы, закончилась история с мусорным полигоном в селе Филипповском Киржачского района.

Казалось бы, закончилась история с мусорным полигоном в селе Филипповском Киржачского района.Жители спасли филипповский лес от превращения в свалку.Но покупатель этого участка – компания «Метровагонмаш», лишившаяся почти 1500 гекторов земли, требует возврата уплаченных денег.на то, что денежные средства на счет не поступали, судом не принята, поскольку, как следует из платежного поручения, денежные средства в сумме 27 508 250 рублей были перечислены истцом в администрацию муниципального образования сельское поселение Филипповское.Суд признал требования «Метровагонмаш» правомочными. Теперь администрация села Филипповское должна 27 с половиной миллионов рублей и проценты - 931 тысячу. Также ответчик оплатит госпошлину в 165 тысяч рублей.Фото: vk.com/netsvalke33