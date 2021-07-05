Казалось бы, закончилась история с мусорным полигоном в селе Филипповском Киржачского района.
Казалось бы, закончилась история с мусорным полигоном в селе Филипповском Киржачского района.
Жители спасли филипповский лес от превращения в свалку.
Но покупатель этого участка – компания «Метровагонмаш», лишившаяся почти 1500 гекторов земли, требует возврата уплаченных денег.
на то, что денежные средства на счет не поступали, судом не принята, поскольку, как следует из платежного поручения, денежные средства в сумме 27 508 250 рублей были перечислены истцом в администрацию муниципального образования сельское поселение Филипповское.
Суд признал требования «Метровагонмаш» правомочными. Теперь администрация села Филипповское должна 27 с половиной миллионов рублей и проценты - 931 тысячу. Также ответчик оплатит госпошлину в 165 тысяч рублей.
Фото: vk.com/netsvalke33