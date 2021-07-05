Сегодня утром не стало Владимира Меньшова, режиссера, чьи фильмы любят зрители всех поколений. Москва слезам не верит, Любовь и голуби, Ширли-мырли и другие.

Сегодня утром не стало Владимира Меньшова, режиссера, чьи фильмы любят зрители всех поколений. "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Ширли-мырли" и другие.Он скончался на 82-м году жизни. Жители Владимирской области помнят народного артиста России и как общественного деятеля. Это кадры 2019 года. Владимир Меньшов приехал в областной центр в качестве председателя Общественного совета при ФСИН, где провел выездное заседание. По его собственным словам, одним из побудительных мотивов этой деятельности было стремление помочь людям, которые к нему обращаются.