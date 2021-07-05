Пятерых жителей Гусь-Хрустального признали виновными в присвоении, совершенном в особо крупном размере. По данным прокуратуры области, в декабре 2018 года водитель погрузчика, кладовщик,

Пятерых жителей Гусь-Хрустального признали виновными в присвоении, совершенном в особо крупном размере. По данным прокуратуры области, в декабре 2018 года водитель погрузчика, кладовщик, охранник склада и двое их знакомых вывезли с территории стекольного завода 66 палет с посудой на 1 миллион рублей. Продукцию перевезли в арендованный гараж и частично реализовали. Водитель погрузчика признан организатором преступления,