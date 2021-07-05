Злоумышленники обманом узнавали персональные данные будущих жертв, затем изготавливали на их имена поддельные паспорта, с которыми посещали финансовые организации и снимали со счетов деньги...

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии со специалистами Group-IB пресечена деятельность организованной группы, специализировавшейся на хищении денежных средств граждан дистанционным способом.«Предварительно установлено, что злоумышленники на популярных интернет-площадках размещали объявления о продаже объектов недвижимости, премиальных автомобилей и медицинских масок. Заинтересовавшихся этими предложениями граждан сообщники просили подтвердить платежеспособность. Для этого им предлагалось перечислить некоторую сумму кому-либо из своих знакомых или родственников, используя определенные платежные системы. А затем предоставить продавцу квитанцию о финансовой операции.В дальнейшем, узнав таким образом персональные данные получателей переводов, соучастники изготавливали на их имена поддельные паспорта, с которыми посещали кредитно-финансовые организации и снимали со счетов граждан денежные средства», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным фактам возбуждено семь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, которые в настоящее время соединены в одно производство.В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории города Москвы, а также Московской, Саратовской и Волгоградской областей сотрудниками Московского уголовного розыска при участии Росгвардии задержаны девять подозреваемых. Четверо фигурантов заключены под стражу. Остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.«По адресам фактического проживания подозреваемых проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты поддельные паспорта, штампы, бланки временного пребывания граждан, банковские и сим-карты, компьютерная техника и средства связи, имеющие доказательственное значение для уголовных дел.Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению более 30 аналогичных противоправных деяний на территории Московского региона. Предварительное расследование продолжается», - добавила Ирина Волк.