Преимущества использования Единого портала государственных услуг: удобства заполнения заявления в любое время, получение услуги в любое время, контроль исполнения в личном кабинете...
УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве призывает граждан воспользоваться госуслугами в электронном виде.
Для подачи заявления подачи в электронном виде нужно:
зайти на сайт www.gosuslugi.ru в личный кабинет, используя логин и пароль
в открывшемся окне выбрать раздел «Органы власти» и выбрать «Министерство Внутренних Дел Российской Федерации»
в списке государственных услуг выбрать «услугу»
для формирования заявления нажать «Получить услугу»
заполнить электронный бланк заявления
прикрепить электронные копии документов, необходимых для предоставления государственной услуги, согласно требованиям, указанных в процессе заполнения электронного заявления.
Преимущества использования Единого портала государственных услуг:
- Удобства заполнения заявления в любое время;
- Получение услуги в любое время;
- Контроль исполнения в личном кабинете;
- Экономия времени;
- Доступность информации по услугам.
Пресс-служба УВД по ЗелАО
(499) 731-94-31