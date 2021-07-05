Преимущества использования Единого портала государственных услуг: удобства заполнения заявления в любое время, получение услуги в любое время, контроль исполнения в личном кабинете...

УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве призывает граждан воспользоваться госуслугами в электронном виде.Для подачи заявления подачи в электронном виде нужно:зайти на сайт www.gosuslugi.ru в личный кабинет, используя логин и парольв открывшемся окне выбрать раздел «Органы власти» и выбрать «Министерство Внутренних Дел Российской Федерации»в списке государственных услуг выбрать «услугу»для формирования заявления нажать «Получить услугу»заполнить электронный бланк заявленияприкрепить электронные копии документов, необходимых для предоставления государственной услуги, согласно требованиям, указанных в процессе заполнения электронного заявления.Преимущества использования Единого портала государственных услуг:- Удобства заполнения заявления в любое время;- Получение услуги в любое время;- Контроль исполнения в личном кабинете;- Экономия времени;- Доступность информации по услугам.Пресс-служба УВД по ЗелАО(499) 731-94-31