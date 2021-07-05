Во Владимире один из подрядчиков, занимавшийся дорожным ремонтом на нескольких важных уличных артериях города, неожиданно решил отказаться от исполнения контрактов. Работа встала на полпути. Все подробности у Никиты Тарбеева.

Во Владимире один из подрядчиков, занимавшийся дорожным ремонтом на нескольких важных уличных артериях города, неожиданно решил отказаться от исполнения контрактов. Работа встала на полпути. Все подробности у Никиты Тарбеева.Улица Красноармейская... Для того, чтобы проехать этот перекресток, нужно ехать либо очень медленно - если в сторону центра, либо закладывать вот такой вираж - если нужно на проспект Строителей.Сергей Морозов, водитель:- Тут и до этого было так, а с этой ямой еще хуже - приходится объезжать людям, маневрировать как-то - машину то жалко . Я по долгу службы тут езжу постоянно - раз пять - ну, постоянно здесь езжу.Асфальт здесь срезали месяц назад - от пересечения с улицей Девятого января до Золотого кольца - вместе с лежачими полицейскими у школы. И на этом ремонтные работы, похоже, завершились.Сергей Федяев, руководитель общественного движения «Убитые дороги»:- Объект должен был быть сдан по графику двадцатого июля - остается две недели. Здесь проведены работы - фрезирование верхнего дорожного полотна, и всё - работы прекращены и мы наблюдаем, что подрядчик здесь не появляется уже три недели.Подрядчик - это компания АСТ, которая во Владимире выиграла торги по трем объектам. Кроме Красноармейской, это тротуар на Октябрьском проспекте, который должны были сдать еще десятого июня. Строители засыпали пешеходную зону щебнем, и теперь пешеходы вместо тротуара вынуждены ходить по обочине проезжей части. И улица Егорова, которая много лет обходилась лишь ямочными ремонтами - здесь строители за работу взяться, к счастью, не успели. Подрядчик направил в адрес администрации Владимира письмо, в котором заявил о невозможности выполнить контракты по причине отсутствия оборотных средств, исков со стороны других компаний и повышения цен на строительные материалы. Компания АСТ, ранее уже работавшая во Владимире, впервые в этом году получила такой объем заказов, предложив цену почти на треть ниже конкурентов. Например, положить новое дорожное полотно на улице Красноармейской они взялись за двадцать пять миллионов вместо тридцати пяти. Сэкономить у города, в итоге, не получилось...Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- С одной стороны, бюджет экономит - это здорово, с другой стороны - резкий рост цен, финансовые проблемы - подрядчик говорит: я не в состоянии... Вот такая история. Сейчас будем смотреть, каким образом мы выйдем из этой ситуации. Либо подрядчик находит внутренние резервы, потому что у него неплохая репутация, либо, если он действительно попал в тупиковую ситуацию, будем объявлять новые торги. Но дороги в любом случае будут сделаны.Как пояснили в департаменте транспорта, такая тупиковая ситуация сейчас еще в нескольких городах - компания АСТ благополучно одержала победы на торгах в Собинском и Судогодском районах, а также в Радужном.Ринат Шаниязов, директор Департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области:- Пакет у них порядка двухсот миллионов, из них по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - порядка восьмидесяти миллионов, 7 объектов. Они направили письма своим заказчикам о том, что не могут выполнять обязательства по контракту. В большинстве случаев понижение на конкурсных процедурах было от 25 до 30 процентов у них. Подрядная организация не понимала, что с таким понижением контракт не исполнить.Теперь попытавшимся сэкономить муниципалитетам, скорее всего, предстоит в авральном порядке заниматься поиском новых подрядчиков, а владимирским автомобилистам - объезжать ямы и ухабы.Никита Тарбеев, Илья Хлудов. “Вести-Владимир”.