Жителя Александрова признали виновным в смерти двоих незнакомых мужчин. Эта жуткая история произошла еще в новогодние праздники – 4 января 2021 года. Как установил суд, 42-летний мужчина

Жителя Александрова признали виновным в смерти двоих незнакомых мужчин. Эта жуткая история произошла еще в новогодние праздники – 4 января 2021 года. Как установил суд, 42-летний мужчина предложил двум незнакомым людям вместе выпить. Но праздник спокойно отметить не получилось. В ходе распития спиртных напитков мужчины поссорились, но из-за большого количества выпитого незнакомцы уснули. А вот