Гусь-Хрустальным городским судом вынесен приговор 5-ти местным жителям. Они признаны виновными присвоении, совершенном в особо крупном размере.

Гусь-Хрустальным городским судом вынесен приговор 5-ти местным жителям. Они признаны виновными присвоении, совершенном в особо крупном размере.Установлено, что 14 декабря 2018 года в вечернее время при непосредственном участии водителя погрузчика, кладовщика и охранника с одного из складов в городе Гусь-Хрустальном, где хранилась готовая продукция ООО «Опытный стекольный завод», на грузовом автомобиле с полуприцепом (фуре) подсудимыми незаконно вывезено 66 палет с посудой.Водитель погрузчика признан организатором преступления, кладовщик – исполнителем, охранник и двое других соучастников – пособниками. Впоследствии похищенная продукция перевезена на заранее арендованный преступниками склад и частично реализована. Заводу причинен ущерб в размере более 1 млн рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Суд назначил организатору преступления наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Исполнитель приговорен к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Трое пособников получили также условные сроки от 2 до 4 лет.Приговор в законную силу не вступил.Фото