Кольчугинское муниципальное предприятие «Коммунальник» нарушало законодательство о закупках. Это выяснилось в ходе проверки прокуратуры области в июне 2021 года. Руководство МУП заключило

Кольчугинское муниципальное предприятие «Коммунальник» нарушало законодательство о закупках. Это выяснилось в ходе проверки прокуратуры области в июне 2021 года. Руководство МУП заключило договор на оказание услуг по теплоснабжению и поставке горячей воды с ООО «Технология Тепла». Однако частная организация работы проводила, а муниципальная – просрачивала все сроки оплаты. В итоге в отношении МУП «Коммунальник» возбудили