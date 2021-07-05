Предприятию грозит штраф.

Кольчугинская прокуратура намерена наказать местный МУП «Коммунальщик» за несвоевременную оплату услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению.В июне 2021 года ведомством проведена проверка предприятия, которое заключило с ООО «Технология Тепла» договор на поставку тепла и воды.«Муниципальное учреждение неоднократно задерживало платежи, поэтому в его отношении возбуждено административное дело по ч. 9 ст. 7.32.3 КоАП РФ», - пояснили во Владимирской областной прокуратуре.Оно находится на рассмотрении.