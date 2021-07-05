В результате инцидента никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.

В ночь с 4 на 5 июля в одном из многоквартирных домов Лакинска раздалась стрельба. Таким образом мужчина решил поквитаться со своей возлюбленной, которая отвергла его.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, около 21:00 в дежурную часть собинской полиции сообщили, что на улице Школьной мужчина несколько раз выстрелил из ружья и заперся в одной из квартир.«На место прибыли полицейские и сотрудники других экстренных служб. Жителей дома эвакуировали. По периметру выставили оцепление. Нарушитель спокойствия просидел в квартире до 3:00, а потом сдался. Его доставили в отдел полиции для разбирательства», - добавили в ведомстве.Причиной ночной стрельбы стал бытовой конфликт с одной из жительниц. Он пришёл поговорить с бывшей подругой, но диалог не задался.В результате инцидента никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.