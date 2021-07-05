Увидев в салоне коробку с проводами, автовладелец обратился в экстренные службы. В ходе обследования предметов и веществ, представляющих угрозу, обнаружено не было...

Оперативники отдела уголовного розыска ОМВД России по району Нагатинский Затон г. Москвы совместно с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УВД по ЮАО ГУ МВД по г. Москве задержали троих жителей столицы, которые подозреваются в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.23 июня в полицию обратился владелец автомобиля «Жигули», припаркованного на Кленовом бульваре. Он сообщил, что утром обнаружил на лобовом стекле машины анонимную записку с угрозами. Неизвестный, обращаясь к молодому человеку по имени и фамилии, сообщил о том, что внутри транспортного средства находится мина.Увидев в салоне коробку с проводами, автовладелец обратился в экстренные службы. В ходе обследования предметов и веществ, представляющих угрозу, обнаружено не было.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали троих знакомых потерпевшего. Жители Москвы в возрасте от 19 до 20 лет объяснили свой поступок неудачной шуткой.В отношении них сотрудниками подразделения дознания ОМВД России по району Нагатинский Затон г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.