Увидев в салоне коробку с проводами, автовладелец обратился в экстренные службы. В ходе обследования предметов и веществ, представляющих угрозу, обнаружено не было...
Оперативники отдела уголовного розыска ОМВД России по району Нагатинский Затон г. Москвы совместно с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УВД по ЮАО ГУ МВД по г. Москве задержали троих жителей столицы, которые подозреваются в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
23 июня в полицию обратился владелец автомобиля «Жигули», припаркованного на Кленовом бульваре. Он сообщил, что утром обнаружил на лобовом стекле машины анонимную записку с угрозами. Неизвестный, обращаясь к молодому человеку по имени и фамилии, сообщил о том, что внутри транспортного средства находится мина.
Увидев в салоне коробку с проводами, автовладелец обратился в экстренные службы. В ходе обследования предметов и веществ, представляющих угрозу, обнаружено не было.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали троих знакомых потерпевшего. Жители Москвы в возрасте от 19 до 20 лет объяснили свой поступок неудачной шуткой.
В отношении них сотрудниками подразделения дознания ОМВД России по району Нагатинский Затон г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.