В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В Муроме полиция задержала местного жителя, подозреваемого в краже 125 метров металлического кабеля с одного из предприятий. Работник компании похитил изделие, которое зимой применяется для обслуживания тепловых завес.Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, мужчина сознался в содеянном.«Работая на заводе, в течение мая он несколько раз снимал кабель и сматывал его, чтобы уменьшить размеры. Украденное имущество злоумышленник выносил с территории», - уточнили правоохранители.Ущерб от деятельности сотрудника составил 250 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».