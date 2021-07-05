Житель Тверской области, поссорившись с сожительницей, похитил с её банковской карты более 16 500 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Тверской области. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета)В апреле текущего года в дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району обратилась местная жительница, сообщившая что с ее банковского счета пропали более 16 500 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к хищению был задержан сожитель потерпевшей, с которым накануне произошла ссора.В ходе расследования установлено, что злоумышленник, получив в пользование мобильный телефон девушки, увидел в нем смс-сообщения о зачислении денег. Воспользовавшись приложением, фигурант перевел все деньги на свой счет.Свою вину в совершении преступления фигурант признал полностью и полностью возместил материальный ущерб.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.