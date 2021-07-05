Об этом заявил премьер министр Михаил Мишустин.

Об этом заявил премьер министр Михаил Мишустин.Это произойдет 1 января 2022 года. Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума увеличится до тринадцати тысяч двадцати шести рублей, для пенсионеров - до десяти тысяч двухсот семидесяти семи рублей, для детей - до одиннадцати тысяч пятисот девяносто двух рублей. Отметим, разница между прожиточным минимумом на душу населения этого года и следующего невелика. Сумма к повышению всего двести девяносто семь рублей.Прожиточный минимум с 1 января 2022 года:для трудоспособного населения - 13 026 рублей,для пенсионеров - 10 277 рублей,для детей - 11 592 рублейФото