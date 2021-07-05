На трассе М-7 автомобилисты увидели гигантский столб черного дыма. Его высота достигала десятков метров. Около 5-ти вечера 5 июля на обочине автодороги в Демидово Собинского района вспыхнул

На трассе М-7 автомобилисты увидели гигантский столб черного дыма. Его высота достигала десятков метров. Около 5-ти вечера 5 июля на обочине автодороги в Демидово Собинского района вспыхнул полуприцеп. Что стало причиной возгорания пока неизвестно. Судя по кадрам очевидцев, пламя полностью охватило полуприцеп, к тягачу он не был зацеплен. На пожар выезжали 7 огнеборцев и 2