Новая трагедия на воде произошла в Собинском районе. Как сообщили в тревожном ведомстве, на пожарном пруду в садовом товариществе “Строитель” возле станции Колокша утонул 44-летний

Новая трагедия на воде произошла в Собинском районе. Как сообщили в тревожном ведомстве, на пожарном пруду в садовом товариществе “Строитель” возле станции Колокша утонул 44-летний мужчина. Это ЧП произошло в минувшие выходные. Сейчас сотрудники МЧС устанавливают все обстоятельства происшествия. Таким образом, только за минувшую неделю во Владимирской области утонуло 3 человека. Ранее мы сообщали о