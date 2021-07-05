Таким образом, число владимирцев, погибших на воде с начала года, выросло до 22 человек.

В Собинском районе в пожарном пруду, расположенном на территории, садового товарищества «Строитель», утонул 44-летний мужчина. СНТ находится возле станции Колокша. Причины трагедии выясняются.Таким образом, число владимирцев, погибших на воде с начала года, выросло до 22 человек. Среди них - шестеро детей.Для профилактики происшествий МЧС регулярно проводит рейды по «диким» пляжам и официально разрешённым местам отдыха. Так, 3 июля проверяющие озеро Семязино и пляж на реке Клязьма во Владимире. О запрете купания в данных местах сообщает чёрный сигнальный флаг и информационные таблички, установленные возле воды.«Запрет не стал ограничением для жителей области. С целью обеспечения их безопасности были оборудованы спасательные посты. На озере Семязино спасатели дежурят каждый день с 11:00 до 19:00, после спасатели сдают пост сотрудникам горадминистрации. Они патрулируют береговую зону до 21.00. Спасательный пост на клязьменском пляже с 12.00 до 20.00», — говорится в пресс-релизе ГУ МЧС.В наличии у дежурных есть всё необходимое: спасательные круги и жилеты, конец Александрова, лодка, а также аптечка.В воскресенье, 4 июля, сотрудники Муромского отделения Центра ГИМС, пожарно-спасательного отряда, спасательной станции и линейного отдела полиции осмотрели зоны отдыха в микрорайонах Карачарово и Дмитриевская Слобода, на набережной Мурома, в сёлах Панфилово и Ляхи, а также в деревне Окшово. Рыбакам и отдыхающим раздавали памятки и напоминали правила поведения на воде.