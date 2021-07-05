Мероприятие не состоится второй год подряд.

Из-за третьей волны коронавируса Владимиро-Суздальский музей-заповедник отменил праздник огурца в Суздале. Решение принято по рекомендации местных властей.«В 2021 году мероприятие не состоится. В связи с резким ростом числа заболевших ковидом администрация Суздальского района рекомендовала отменить праздник. Наши сотрудники надеются, что в ближайшее время жизнь вернётся в привычное русло. Мы продолжаем готовить мероприятия, чтобы порадовать посетителей. Всем крепкого здоровья. Берегите себя», - пояснили в пресс-службе ВСМЗ.Напомним, что междунарожный праздник огурца отменяют второй год подряд. В 2020 году проведению события также помешала пандемия.На 5 июля в Суздальском районе выявили . За весь период пандемии опасную инфекцию подхватили 1 397 жителей.