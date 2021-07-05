Арбитраж удовлетворил один иск Ростехнадзора по Владимирской области и рассматривает еще один.

Арбитраж удовлетворил один иск Ростехнадзора по Владимирской области и рассматривает еще один.Информация размещена на порталеИз нее следует. что в работе компании «Спецтехавто» выявлены более 20 нарушений. Среди них эксплуатация свалки без разрешения на ввод и сваливание мусора в котлован №4, где не сделан противофильтрационный экран. «Спецтехавто» также не уведомило Ростехнадзор о реконструкции полигона.Кроме того отсутствовали положительные заключения государственной и экологической экспертизы, не построили водонапорные башни и дизельную электростанцию, административно-бытовой корпус построен с нарушениями габаритов и местоположения, не построены предусмотренные проектом открытая и закрытая автостоянки, материально-технический склад и механическая мастерская. Но построен не запланированный ангар.Компания оспаривала в арбитраже на выставленные ей штрафы на сумму 700 тысяч рублей, ссылаясь на банкротство. И сумма штрафа ей была снижена вдвое - до 350 тысяч рублей.Фото