Рабочая поездка состоится 6 июля.

Владимир Сипягин проинспектирует в Суздале ход работ по созданию парковок в исторической части города, благоустройство сквера «Вечный огонь» и реконструкцию сетей уличного освещения. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе губернатора.Рабочая поездка состоится 6 июля.В Белом доме добавили, что глава региона осмотрит участок под строительство новой школы, а в селе Семёновское-Красное – место для бурения скважины, которая позволит обеспечить водой населённый пункт.