Самыми благополучными в материальном отношении регионами России по итогам 2020 года стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.

Самыми благополучными в материальном отношении регионами России по итогам 2020 года стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.Третью строчку рейтинга с отрывом почти в 20% занимает Москва. На последних позициях находятся Ингушетия, Алтай и Тыва. Смотрите в инфографике , как обстоит дело с доходами в вашем регионе, какой процент населения зарабатывает меньше прожиточного минимума и живет за чертой крайней бедности. В регионе 33 за ней живет каждый сотый человек.Фото