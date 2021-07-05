В кроне высокого дерева на территории второго роддома во Владимире запуталась птица. Двое суток серая ворона трепыхалась и кричала, видимо, привлекая остальных птиц спасти её. За это время

В кроне высокого дерева на территории второго роддома во Владимире запуталась птица. Двое суток серая ворона трепыхалась и кричала, видимо, привлекая остальных птиц спасти её. За это время нашлись неравнодушные люди, которые позвонили спасателям. Но все спасательные службы помочь отказались. Ирина Смирнова, организатор акции по спасению птицы Я начала звонить с утра им. С утра