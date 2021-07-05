Он был прославленным владимирским хирургом.

Во Владимире на здании больницы скорой медицинской помощи «Красный крест» установили памятную доску хирургу Гавриилу Контору. Он работал заведующим хирургического отделения учреждения в годы Великой Отечественной войны.Гавриил Данилович родился в 21 февраля 1887 года в Ростове-на-Дону в семье инженера. Он работал в Борисовской участковой больнице Суздальского уезда, в Судогодском уезде. В 1917 году ушёл в армию. Служил ординатором сводного госпиталя. После службы вернулся во Владимир трудиться в БСП.С 1933 по 1943 годы врач был старшим ординатором в хирургическом отделении 1-й больницы. Во время советско-финской и Великой Отечественной войн Гавриил Контор работал ведущим хирургом в эвакуационных госпиталях.В конце 1943 года вернулся в «Красный крест» на должность заведующего хирургическим отделением, где проработал до конца жизни.Гавриил Данилович был награжден орденом Ленина. В 1944 году стал Заслуженным хирургом РСФСР. Доктор умер 6 мая 1957 года. Его похоронили на Князь-Владимирском кладбище. Именем Контора назвали одну из улиц Владимира.Инициатором установки мемориальной доски стал владимирский писатель Альберт Карышев, которого Гавриил Контор в детстве спас от тяжёлой болезни.