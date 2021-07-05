На здании владимирского «Красного Креста» активисты Молодежной думы при Законодательном Собрании открыли памятную доску известному хирургу Гавриилу Даниловичу Контору.

На здании владимирского «Красного Креста» открыли памятную доску известному хирургу Гавриилу Даниловичу Контору.«Тут есть табличка, которая гласит «Режим работы – круглосуточно». Именно так работали и в годы войны, и в мирные годы хирурги, врачи «Красного Креста». Не просто работали, а с полной самоотдачей, самоотверженностью помогали жителям Владимирской области. Я уверен, что эта мемориальная доска, которая появилась сегодня на стене «Красного Креста», безусловно, будет на такую работу мотивировать врачей и впредь. Искренние слова признательности всем, кто этот проект придумал и реализовал», - так открыл торжественное мероприятие вице-спикер Заксобрания Роман Кавинов.Гавриил Данилович Контор возглавлял хирургическое отделение «Красного Креста» с 1943 года до самого конца своей жизни – 1957 года. О его мастерстве ходили легенды. На его счету сотни успешных операций, многие из которых до сих пор считаются уникальными.Инициатором установки памятной доски стал владимирский писатель Альберт Карышев, которого Гавриил Контор в детстве смог спасти от тяжелой болезни. Торжественному открытию доски предшествовала почти двухлетняя подготовительная работа.