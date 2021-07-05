Они признаны безопасными для купания.

Владимирский Роспотребнадзор завершил Глубокое и Содышка полностью соответствуют санитарным требованиям. На Семязино и в Клязьме найдены микроорганизмы, которые не СанПиН, но не могут навредить здоровью человека, поэтому мэрия может официально открывать места отдыха.Как сообщала пресс-служба мэрии, в областном центре все четыре места отдыха оборудованы необходимой инфраструктурой: кабинками для переодевания, скамейками, грибками, песочницами, туалетами. Предусмотрены места для занятий спортом и установки торговых павильонов. Водолазы обследовали дно водоёмов и очистили его от водных растений, коряг, камней и мусора.В местах отдыха будут работать спасательные посты с плавсредствами, оборудованием и снаряжением.Напомним, что с начала года в водоёмах Владимирской области утонули 22 человека, шестеро среди которых – дети. Последний случай произошёл в Собинском районе, где в пожарном пруду