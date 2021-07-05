Самым частым нарушением является перевозка грузов без тента.

Администрация Владимира и местные госавтоинспекторы провели рейд по проверке автомобилей, которые перевозят сыпучие грузы.Мероприятие было проведено неподалёку от моста через Клязьму. По его итогам на водителей самосвалов составлено два протокола за нарушение правил благоустройства областного центра.Как рассказали в мэрии, всего за два минувших месяца оформлено 12 протоколов. Самым частым нарушением является перевозка грузов без тента.Для граждан штраф составляет от 800 до 3000 рублей, для должностных лиц – от 5 до 20 тысяч, для юридических лиц – от 10 до 50 тысяч рублей.