В регионе за 488 миллионов рублей планируют благоустроить 160 территорий, в том числе 44 общественных и 116 дворовых.

В регионе за 488 миллионов рублей планируют благоустроить в том числе 44 общественных и 116 дворовых территорий.В частности, в этом году запланированы работы в парках: 36-й Гвардейской дивизии в Киржаче, им. Ленина в Кольчугино, по ул. Писцова в Костерёво, в городском парке в Петушках, в Загородном парке в Юрьеве-Польском. Парк «Добросельский» во Владимире, Парк культуры и отдыха им. 200-летия города в Александрове, Парк культуры и отдыха по ул. Мира в Карабаново и парк Городского дома культуры в Лакинске ждёт второй этап благоустройства, а Парк экскаваторостроителей в Коврове и Надречный парк «Землянина» в Красной Горбатке – четвёртый этап.Кроме того, появятся 15 скверов: в Александрове, Вязниках, Гороховце, Гусь-Хрустальном, Киржаче, Коврове, Муроме, Покрове, Струнино, Судогде, Юрьеве-Польском, в посёлках Мстёра Вязниковского района и Ставрово Собинского района; 3 пешеходные зоны: в Вязниках, посёлке Вольгинский Петушинского района и Суздале; 2 зоны отдыха: в Коврове – «Кукушкин пруд» и в Меленках – в районе Хорохоновского проспекта; детская площадка в посёлке Никологоры Вязниковского района.У памятника Илье Муромцу в Окском парке Мурома появится смотровая площадка. Продолжится благоустройство набережной Клязьмы в Собинке. Кроме того, будут благоустроены два памятных места – территория у обелиска участникам Великой Отечественной войны в посёлке Мстёра Вязниковского района и памятник погибшим воинам в Курлово.В рамках проекта планируется благоустроить четыре площади: Труда и Революции в Муроме, имени Ленина в Камешково и Кольчугино. Кроме того, появятся четыре новые спортивные площадки – в посёлках Никологоры и Мстёра Вязниковского района, городе Покрове и посёлке Городищи Петушинского района.Основными видами работ на благоустраиваемых общественных пространствах остаются мощение тротуарной плиткой, асфальтирование, устройство освещения, озеленение территории, установка детских игровых и спортивных площадок, в том числе устройство скейт-парков и памп-треков, установка урн, лавочек и иных малых архитектурных форм.Перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт проездов, тротуаров, обеспечение освещения дворов, установку скамеек и урн, устройство экопарковок (в случае потребности), а также ремонт имеющихся парковочных мест.Контракты заключены по всем объектам. Риски невыполнения работ на сегодняшний день отсутствуют.На сегодня завершены работы по 34 территориям. Четыре из них – общественные: в Александрове завершён второй этап благоустройства городского сквера, в Радужном в Парке культуры и отдыха благоустроена детская игровая площадка, а в посёлке Вольгинский Петушинского района − «Школьная аллея», в Костерёво выполнено устройство пешеходных дорожек и сцены, установлены объекты уличного освещения, лавочки и урны в Парке по ул. Писцова.По итогам голосования жители области отобрали 28 общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году. В настоящее время органы местного самоуправления ведут разработку проектно-сметной документации. До начала августа они должны организовать конкурсные процедуры для определения подрядчиков.