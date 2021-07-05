Ограничения действуют до снятия режима повышенной готовности.

Во Владимирской области губернатор внёс изменения в Указ, регламентирующий коронавирусные ограничения.Теперь детям до 16 лет запрещено находиться в зданиях торговых, торгово-развлекательных центров, в том числе на территории фуд-кортов, без сопровождения родителей или иных законных представителей.Заведениям общепита запрещено проводить развлекательные мероприятия с участием граждан, не привитых от ковида или не имеющих отрицательный ПЦР-тест на руках.Ранее оба ограничения действовали до 4 июля. Теперь - до снятия режима повышенной готовности.Напомним, что за минувшие сутки в регионе выявлено 237 новых случаев коронавируса.