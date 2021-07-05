Антикоронавирусные нормы в сфере общепита и развлечений продлены до особого распоряжения губернатора.

"Антикоронавирусные" нормы в сфере общепита и развлечений продлены до особого распоряжения губернатора.5 июля в связи со сложной эпидемиологической ситуацией продлён ряд ограничений в сфере общепита и торговли.Так, до особого распоряжения главы региона запрещено нахождение детей и подростков, не достигших шестнадцатилетия, на территории, в зданиях и помещениях торговых, торгово-развлекательных центров, в том числе на территории фуд-кортов, без сопровождения родителей или иных законных представителей.Также остается в силе условие, по которому проведение дискотек, танцевальных программ, конкурсов, караоке возможно только для граждан, имеющих сертификат вакцинации от Covid-19 или отрицательный ПЦР-тест «не старше» трёх дней.Эти нормы были ограничены 4 июля 2021 года.Фото