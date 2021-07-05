Мужчина проживает в Петушинском районе.

Во Владимирской области пропал 40-летний житель Петушинского района Олег Артемьев. С 29 июня о его местонахождении ничего неизвестно.К поискам подключились добровольцы из «Лиза Алерт».Приметы пропавшего: рост 188 сантиметров, плотного телосложения, волосы тёмно-русые, глаза - голубые.Одет в синюю куртку, синие джинсы, серую футболку, черные кроссовки. С собой была чёрная сумка на длинном ремне. Из особых примет - татуировка на ноге.Если вы располагаете какой-либо информацией о Олеге Вячеславовиче, волонтёры спасательного отряда просят сообщить об этом по номерам телефонов, указанным в ориентировке.