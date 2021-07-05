Всего будет заасфальтировано 54 объекта.

В 2021 году во Владимирской области отремонтируют 54 объекта дорожной сети, что составляет 100 километров автомагистралей. Подрядчики уже приступили к работам.«Применяются асфальтобетонные смеси, соответствующие требованиям Технического регламента Таможенного союза и ГОСТам. Применяются новые материалы и технологические решения, показавшие себя с лучшей стороны за последние годы», - заверили в обладминистрации.При подборе состава асфальта учитывается нагрузка на дорогу, интенсивность движения, климатические и другие условия эксплуатации. Состав рассчитывается индивидуально.«При устройстве продольного сопряжения смежных полос покрытия областных трасс используется специальная битумно-полимерная стыковочная лента. При укладке горячей асфальтобетонной смеси лента плавится и заполняет пустоты технологического стыка. Это улучшает адгезию сопрягаемых полос, создаёт дополнительную гидроизоляцию шва, предотвращает его разрушение», - делятся подробностями ремонта автодорог в Белом доме.Контроль за качеством выполнения работ ведут не только надзорные органы, но и общественники.