Работник предприятия в течение месяца снимал металлические элементы, демонтировал их и похищал, чтобы сдать в пункт приема.

В конце мая текущего года в межмуниципальный отдел МВД России «Муромский» Владимирской области обратились представители одного из местных предприятий, сообщившие об хищение металлического кабеля. Элемент применяется для обслуживания тепловых завес, эксплуатируемых в зимнее время.Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и при содействии сотрудников предприятия установили подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель.Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что, работая на предприятии, в течение мая неоднократно снимал металлический кабель, деформировал его, чтобы уменьшить размер, и выносил с территории.Похищенное имущество фигурант сдавал в пункт приема лома.В общей сложности злоумышленник похитил более 125 метров кабеля на сумму свыше 250 000 рублей.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).