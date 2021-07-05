На 10 больше чем в последний рабочий день прошлой недели. Субботний максимум не побили. Позавчера было 240 заражённых: пока это максимальный суточный прирост за всё время пандемии. А всего

На 10 больше чем в последний рабочий день прошлой недели. Субботний максимум не побили. Позавчера было 240 заражённых: пока это максимальный суточный прирост за всё время пандемии. А всего коронавирусом у нас переболели уже 37 328 человек. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+63 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла + 64. Всего с начала