На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 июля 2021 года лабораторно подтверждено 237 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 июля 2021 года лабораторно подтверждено 237 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.63 случаев во Владимире, 22 сл. в Муромском, 21 сл. в Гусь-Хрустальном, 20 сл. в Ковровском, 14 сл. в Вязниковском, 12 сл. в Юрьев-Польском, 11 сл. в Петушинском, 9 сл. в Меленковском, 9 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Суздальском, 7 сл. в Александровском, 7 сл. в Собинском, 7 сл. в Камешковском, 7 сл. в Гороховецком, 5 сл. в Киржачском, 5 сл. в Судогодском, 5 сл. в Селивановском, 4 сл. в г. Радужный.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 37 328 случаев заболевания.8615 случаев во Владимире, 4479 сл. в Гусь-Хрустальном, 4120 сл. о. Муром, 2695 сл. в Ковровском, 2293 сл. в Александровском, 2164 сл. в Петушинском, 1553 сл. в Юрьев-Польском, 1457 сл. в Вязниковском, 1581 сл. в Кольчугинском, 1397 сл. в Суздальском, 1156 сл. в Собинском, 1165 сл. в Киржачском, 1053 сл. в Меленковском, 897 сл. в Камешковском, 833 сл. в Гороховецком, 780 сл. в Селивановском, 608 сл. в Судогодском, 482 сл. в г. Радужном.