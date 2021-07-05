Внедрением занимается ЦУР и департамент цифрового развития.

Владимирский Центр управления регионом и департамент цифрового развития сформировали рабочую группу по внедрению новых стандартов взаимодействия чиновников и жителей через платформы обратной связи. Цель - сократить срок ответа властей на обращения людей в соцсетях или на госуслугах.В связи с пандемией одним из самых популярных вопросов является получение QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса. Для этого человеку нужноКак пояснил руководитель ЦУРа Дмитрий Лавров, к запуску готовится чат-бот, который поможет владимирцам зарегистрироваться. Информационная кампания популяризации новой функции будет проходить совместно с департаментом.