Президент России Владимир Путин многое делает для страны, и вряд ли кто-то может работать на этой должности эффективнее, чем он. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

Президент России Владимир Путин многое делает для страны, и вряд ли кто-то может работать на этой должности эффективнее, чем он. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.Путин обладает качествами, которые редко есть у людей, занимающих такие должности, считает Володин. "Доброта, эмпатия и человечность", – перечислил он.Вместе с тем президент обладает эффективностью, жесткостью и огромной работоспособностью, добавил спикер. "Так говорю не потому, что я председатель Государственной Думы — помню, что было с Россией без него", – отметил политик.По словам Володина, необходимо сделать все, чтобы Путин оставался президентом как можно дольше. Россия при нем станет сильнее, а люди будет жить лучше – без войн и потрясений, подчеркнул председатель ГД.В случае возникновения проблем Россия при Путине пройдет их менее болезненно, чем в другие периоды нашей истории, заявил Володин в интервью "Комсомольской правде".Спикер уточнил, что знает президента уже 20 лет: его с ним познакомил в 2001 году бывший премьер-министр Евгений Примаков. "Потом Евгений Максимович мне говорил: "Берегите Путина, он нужен России", – рассказал председатель ГД.Сегодня в мире нет политика сильнее Путина, убежден Володин. "Он многое делает для страны, и вряд ли кто-то может быть более эффективным президентом, чем он", – резюмировал политик.