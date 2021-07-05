Коронавирус не обходит стороной и детей.
И количество заболевших растет, сообщил главврач владимирской городской больницы №2.
По словам Михаила Суханова, на данный момент на базе больницы развернуто два госпиталя, в том числе есть и детское отделение на 43 койки. Оно размещено в отдельномстоящем детском инфекционном отделении. Главврач отметил, дети переносят болезнь не так тяжело, как взрослые. Это обусловлено отсутствием у них сопутствующих заболеваний.
- Госпиталь детский работает достаточно давно у нас,
практически с апреля прошлого года. Наполняемость до последнего времени была
небольшая, где-то 50 процентов занятости. Но мы отмечаем, что есть рост
заболеваемости среди детей. Тяжелых, к счастью, детей, которые бы требовали
серьезной интенсивной терапии, нет, но дети достаточно серьезно болеют.
Температура высокая, кашель, у некоторых пневмония, но все обходится.