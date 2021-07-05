Темпы развития шеринговых сервисов в сегменте легковых автомобилей в ближайшие годы будут только расти. Большая часть нового транспорта для них будет приобретаться в лизинг. Такие прогнозы ..

Темпы развития шеринговых сервисов в сегменте легковых автомобилей в ближайшие годы будут только расти. Большая часть нового транспорта для них будет приобретаться в лизинг. Такие прогнозы озвучил коммерческий директор ГК ВТБ Лизинг Евгений Татаринов в ходе своего выступления на Московском урбанистическом форуме (МУФ) «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации», который проходит с 1 по 4 июля в Зарядье.Платформенная экономика создает новые ниши, эти процессы происходили в такси, каршеринге и микромобильности. Такой же платформой является и подписка на автомобили.«Уже сложно представить лизинг, такси и каршеринг отдельно друг от друга, потому что сегодня порядка 70% всех автомобилей такси и около 80% автомобилей каршеринга приобретаются с использованием финансового и операционного лизинга. Такая популярность лизинга связана и с программами господдержки, в первую очередь Минпромторга, и с удобством самого инструмента, который предполагает минимальные авансы для входа в сделку. Для ВТБ Лизинг разработка удобных продуктов в этом сегменте – один из приоритетов: мы создаем условия для формирования комфортной среды жизни горожанина и снижения через шеринговые сервисы нагрузки на экологию», - отметил Евгений Татаринов.На сегодняшний день в парке ВТБ Лизинг находятся порядка 5,5 тысяч автомобилей такси. Ключевой партнер компании в этом направлении – Яндекс.Такси, совместно с которым была разработана и активно реализуется программа с максимально льготными условиями для таксопарков, сотрудничающих с агрегатором. За 5 месяцев 2021 года ВТБ Лизинг передал в такси более 2 тысяч машин и нарастил клиентскую базу до 300 клиентов в этом портфеле.«Мы позитивно смотрим на этот сегмент и планируем увеличить свой парк такси до 10 тысяч машин уже в этом году», - добавил Евгений Татаринов.ВТБ Лизинг относительно недавно начал заниматься финансированием рынка каршеринга, первоначально оценивая его как высокорисковый. Но сейчас устойчивость и экономика этого сегмента, а также дополнительные инструменты контроля транспорта и позитивная правоприменительная практика относительно борьбы с мошенничеством позволяют более оптимистично смотреть на его перспективы. Компания планирует увеличить свой парк каршеринга до 10 тысяч машин в горизонте двух лет.«Каршеринг – это абсолютный прорыв в идеологии владения автомобилем, который ментально очень активно подвинул потребителя в сторону сервиса подписки. Мы думаем, что для лизинговой отрасли именно в этом сегменте будет основной объем сделок в горизонте ближайших 5 лет, и это максимально продвинет нас в развитии к рынкам западных стран, где до 70% автомобилей покупаются именно по схемам лизинга», - резюмировал Евгений Татаринов.