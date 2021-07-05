Легендарный кинорежиссер, актер, сценарист и педагог умер на 82-м году жизни.

Легендарный кинорежиссер, актер, сценарист и педагог умер на 82-м году жизни."Приношу глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Валентиновича Меньшова", – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, Меньшов был любим миллионами зрителей. После выхода фильма "Москва слезам не верит" он стал по-настоящему народным режиссером, а его комедия "Любовь и голуби" до сих пор остается одним из самых любимых фильмов, отметил спикер Госдумы.Володин напомнил, что Меньшов отдал многие годы преподаванию во ВГИКе. Он воспитал несколько поколений талантливых режиссеров и актеров.Уход Меньшова Володин назвал невосполнимой потерей для всех.Режиссер скончался 5 июля от последствий коронавирусной инфекции. 17 сентября ему бы исполнилось 82 года.